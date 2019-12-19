كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد.. بلدة سكوروب تحظر ارتداء الحجاب والنقاب والبرقع الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات، حظر على الحجاب الإسلامي في مدينة سكوروب والمدارس والرياضات التابعة للبلدية المحيطة بها في السويد، وذلك إثر تعاون كل من الحزب المعتدل والديمقراطيين السويديين وحزب سكوروب المحلي معًا.

يشمل الحظر الذي تم فرضه؛ الحجاب، والبرقع، والنقاب، وغيرها من الملابس التي تهدف إلى إخفاء الوجه وهي صالحة لكل من الطلاب والموظفين.

ووفقًا للديمقراطيين السويديين، تمكن الائتلاف من تمرير مشروع القانون بأغلبية 22 صوتًا مقابل 19 صوتًا بعد نقاش "شديد"، وهو ما يفوق عدد الليبراليين والائتلاف "الأحمر والأخضر".

في السابق، أصدر مسؤولو البلدية بيانًا يدعي فيه أن الحظر "غير ممكن". بعد التصويت، تلقى مشروع القانون جولة من التصفيق التلقائي.

وكتب الديمقراطيون السويديون على صفحتهم على "فيسبوك": "هذه المسألة هي أكثر من مجرد اختيار الملابس، إنها مسألة المساواة بين الجنسين وما هي القيم التي يجب أن نتمتع بها في بلدية سكوروب والمدارس التابعة لها. الرسالة مع مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه هي كما يلي: هنا، المساواة تتقدم!".

من بين أشياء أخرى، يقول مشروع القانون: "عندما يأتي مهاجر إلى السويد، يجب أن تكون القيم السويدية التي تنطبق وفي السويد تسري المساواة، بغض النظر عن ما كان عليه الحال في وطن المهاجرين السابق".

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وصف "لارس نيستروم" من حزب الديمقراطيين السويدي النقاش بأنه "واحد من أصعب الأمور" التي مر بها خلال فترات ولايته الثلاث، مع "الكثير من المشاعر". أثناء المناقشة، تمت الإشارة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أشار أحد أعضاء الحزب المعتدل إلى وجود حظر في المدارس الفرنسية.

وقال لارس نيستروم للموقع الإخباري "Nyheter Idag": "سألت إذا كنت تقبل أن تضطر النساء إلى تغطية وجوههن، فما الذي ستقبله غداً؟ هل تنوي أيضًا قبول تعدد الزوجات، وزواج الأطفال، وما إلى ذلك؟".

ووعد بمزيد من المقترحات "لإثارة ضجة وتحريك الشخصيات ذو الشأن ". في يناير، سيتم تقديم مشروع قانون يلزم الجميع بالتحدث باللغة السويدية في مدارس البلدية.

سكوروب، هي مدينة ومقر بلدية سكوروب بأكثر من 7500 نسمة. في انتخابات 2018، حقق الديمقراطيون السويديون مكاسب كبيرة في سكوروب. وذهب الحزب من 20.4 في المائة إلى 26.1 في المائة من الأصوات، متفوقًا على منافسيه.

تحول الديمقراطيون السويديون من حزب هامشي في التسعينيات إلى 17.6 في المائة من الأصوات الوطنية في عام 2018. على الرغم من المكاسب الانتخابية الواسعة، إلا أن الحزب لم يعيّن بعد وزيرًا في الحكومة بسبب سياسة الكتلة التقليدية، حيث تتعاون الأحزاب لتشكيل سياج وقائي أو تطويق. وحتى الآن، لم تتم التحالفات التي تضم الديمقراطيين السويديين إلا على المستوى البلدي.

في السابق، كانت بلدية ستافانستورب، التي يحكمها المعتدلون، تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي حتى الصف السادس، في خطوة تم وصفها لمواجهة "ثقافة الفخر".

ارتفع عدد المسلمين في السويد في العقود الأخيرة. في العام 1950، كان هناك 500 مسلم فقط في الدولة الاسكندنافية. اليوم، يقدر أن حصتها تجاوزت 800 ألف، أي ما يعادل 8.1 في المئة من السكان، وفقا لمركز بيو للأبحاث.