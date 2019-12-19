كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان حالة الطوارئ في أستراليا بسبب الحرائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أكبر المدن الأسترالية، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنها تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع، أدت إلى فرض حالة الطوارئ لسبعة أيام في ولاية نيو ساوث ويلز.

ونقلت "فرانس برس"، أن رئيسة حكومة هذه الولاية الشرقية غلاديس بيريجيكليان، عللت القرار بـ"الظروف المناخية الكارثية".

وبلغ متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية الثلاثاء، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 يناير عام 2013، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

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ووصلت درجات الحرارة في جنوب ووسط أستراليا يوم الخميس، إلى ما بين 8 و 16 درجة أعلى من المعتاد، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أكثر من 100 حريق في نيو ساوث ويلز، وتسببت الحرارة والدخان في زيادة حالات الدخول إلى المستشفى.

وأدّت الحرائق إلى ظهور سحب من الدخان الخانق غطت سيدني أكبر مدن أستراليا.