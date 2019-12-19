التفاصيل الكاملة لقرار مجلس النواب بعزل ترامب من السلطة (فيديو)

أعلن مجلس النواب الأمريكي، عزل الرئيس دونالد ترامب، وإحالته للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، في ملفين يتمثلان بإساءة استخدام النفوذ وإعاقة عمل الكونجرس.

عزل ترامب

وقرر مجلس النواب الأمريكي، عزل ترامب وإحالته للمحاكمة، بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا، كما صوت المجلس على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.

تعليق ترامب

وقال ترامب، اليوم الخميس، خلال مناسبة حضرها في ولاية مشيغان الأمريكية، معلقًا على قرار إحالته للمحاكمة: "كل عضو جمهوري صوت لصالحنا.. لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا.. الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا".

وأضاف: "هناك ثلاثة أعضاء ديمقراطيين صوتوا ضد العزل معتبرا ذلك بأنه أمر "لم يسمه به في السابق".

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وأكد ترامب: "الديمقراطيون دائما متحدون، فكروا في الأمر: 3 ديمقراطيين انضموا إلى جانبنا".