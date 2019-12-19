مصرع شخص دهسا قرب بئر المكسور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه إثر تعرضه للدهس من قِبل سيارة عابرة على شارع رقم 79 بالقرب من بئر المكسور، صباح اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر طبي أن عابر سبيل (60 عامًا) أصيب بجراح خطيرة، إثر تعرضه للدهس من قِبل مركبة عابرة على شارع رقم 79 من بئر المكسور، وقدم طاقم المسعفين والمضمدين الإسعافات الأولية للمصاب، في مكان الحادث، غير أنه فارق الحياة لاحقا.

وأكد المصدر الطبي أنه تم إقرار وفاة المصاب متأثرا بجراحه البالغة، فيما أصيبت سائقة السيارة وهي شابة (30 عامًا) بجراح طفيفة وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 79 أمام حركة سير المركبات، إثر وقوع حادث الطرق. وباشر محققو الشرطة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.