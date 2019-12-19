بالصور.. وكيل تعز يلتقي منظمة "سوليدارتي" الفرنسية

الخميس 19 ديسمبر 2019

إلتقى، وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومعه وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء الركن عبدالكريم الصبري، منظمة (سوليدارتي) الفرنسية ،وذلك لمناقشة الاوضاع والتدخلات في المجال البيئي والصحي بالمحافظة.



وخلال اللقاء اطلع وكيل أول المحافظة، رئيس المنظمة (فرانسو) على الكارثة البيئة والصحيه التي حلت على المحافظة اثناء فترة الحرب المفروضة على تعز ، من قبل مليشيات الحوثي، مستعرضاً الدمار الذي حل على المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية.

ووجه وكيل أول المحافظة ،كلاً من مكتب المياه والصرف الصحي ، ومكتب الصحة ، العمل على تذييل كافة الصعوبات والعوائق حتى يتسنى للمنظمة العمل في الاجواء المناسبة لها ، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على تذلييل كافة الصعوبات امام جميع المنظمات العامله بالمحافظة .

واشار الدكتور المخلافي ،الى أهمية التنسيق من قبل المنظمات مع السلطة المحلية ، التي تحرص على تسهيل عملها ومشاريعها، بما يضمن تطبيق المعايير الملائمة ويحقق خدمة المجتمع.

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من جانبه اكد مدير منظمة (سوليدارتي) فرانسوا أن المنظمة ستعمل على عملية الإصحاح البيئي في المنشاة الصحية والمرافق الصحية بالمحافظة ، وستعمل على إفتتاح مكتب لها وسط المحافظة خلال الايام القادمة ، وهي الان في مرحلة التقييم والحصر للأضرار التي خلفتها الحرب ، وسيكون العمل في مركز المدينة والريف.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ، الدكتور عبدالرحيم السامعي ، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، الاستاذ عبده علي.