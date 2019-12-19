بالصور.. مسؤول بتعز يلتقي اللجنة الطبية للجرحى

الخميس 19 ديسمبر 2019

إلتقى وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، اللجنة الطبية لجرحى الجيش الوطني ، اضافة الى رابطة الجرحى ، وذلك لمناقشة اوضاع الجرحى.



وخلال اللقاء، أكد وكيل أول المحافظة، على ضرورة بذل أقصى جهد في الرعاية الطبية والاهتمام الصحي بالأبطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الدفاع عن المحافظة واستقرار امنها وامانها.

ونوه الدكتور المخلافي ، إلى أن تضميد جراح هؤلاء الأبطال ومداواتهم هي أولوية قصوى لقيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز ، تقديراً لنضالاتهم وتضحياتهم في ميادين البطولة والشرف ، وما قدموه من أجل الحفاظ على كرامة ابناء المحافظة والمنطقة ومستقبل الأجيال القادمة.

وناقش اللقاء وضع الجرحى المشلولين، باعتبارهم الشريحة المحتاجة لأدوية ومستلزمات واهتمام ورعاية لفترة طويلة ومكثفة.

وخلال اللقاء وجه وكيل أول المحافظة على تشيكل لجنه من الجانب الصحي لعملية دراسة تطوير مركز الأطراف الصناعية من أجل العلاج الطبيعي، ولجنة من الجانب القانوني، لتشكيل صندوق الجرحى.

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من جانبه اطلع عضو اللجنه الطبية، الاستاذ عصام التميمي، وكيل أول المحافظة، على تقاريرهم الدورية والإحصائيات الخاصة بالجرحى وجهود مداواتهم سواء في الداخل أو في الخارج.

حضر اللقاء البرلماني عبدالكريم شيبان ،وقائد الشرطة العسكرية ، العميد جمال الشميري ، والعقيد وهيب الهوري ، ومدير عام مكتب المحافظ الاستاذ على قاسم ، ومستشار المحافظ لشؤون المنظمات ، سند راوح.