معلمو وطلاب حزم العدين يرفضون المشاركة بوقفة احتجاجية للمليشيا الحوثية

الخميس 19 ديسمبر 2019

رفض معلمون وطلاب وشبان بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، المشاركة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية بوقفة إحتجاجية مؤيدة لها، وسط سخط ورفض واسع للمليشيا بمختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر تربوية ومحلية إن معلمي وطلاب وشبان منطقة "الفنج" بمديرية حزم العدين غرب إب رفضوا المشاركة في وقفة احتجاجية مؤيدة للمليشيا الحوثية، في مشهد يؤكد الرفض الشعبي للمليشيا الحوثية والتي تحكم قبضتها على المحافظة بقوة السلاح.

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وقال عدد من أبناء المنطقة إن الإستجابة كانت ضعيفة للغاية وأن الحضور هزيل جدا فيما استجاب لدعوات المليشيا أعداد محدودة من وجهاء ومسؤولي المديرية والذين أجبروا على الحضور سعيا منهم للحفاظ على مصالحهم ونفوذهم مع المليشيا.

وأضاف أبناء المنطقة بالقول : "إن من المفارقات التي تحدث عنها أبناء منطقة الفنج أن المليشيا تطالب بوقفتها بفتح مطار صنعاء فيما أبناء المنطقة لا يعرفون صنعاء وأغلبهم لم يخرج من المنطقة نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والإقتصادية وانعدام الخدمات والطرق في المنطقة".

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