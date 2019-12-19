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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهة محافظة الضالع والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
ذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي واصلت إرسال تعزيزات كبيرة قادمة من مدينة دمت، التي تسيطر عليها الميليشيا، لرفد جبهاتها المتقدمة في مريس والفاخر، أهم جبهتين في شمال وغرب محافظة الضالع.
وأكد قائد الكتيبة باللواء الثاني مقاومة، النقيب إبراهيم علي محسن، أن الميليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات جديدة من الأفراد والسلاح والآليات من مدينة دمت إلى جبهتي مريس والفاخر بالضالع. وأكد النقيب أن قواته المرابطة في جبهة مريس بكامل جهوزيتها للتصدي لأي تصعيد حوثي محتمل، موضحاً أن اشتباكات عنيفة في جبهة «مريس» اندلعت بين وحدات من اللواء «الثاني» مقاومة جنوبية ومسلحي جماعة الحوثي في محيط جبل وينان الاستراتيجي، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
ووفق المصادر، فإن ميليشيا الحوثي أقدمت على تهجير الأهالي من منازلهم بمناطق سيطرتها في يعيس والزيلة والقهرة بمريس، مسجلة جرائم وانتهاكات جديدة تضاف إلى سلسلة انتهاكاتها المستمرة في محافظة الضالع
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