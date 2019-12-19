اخبار العالم

مأرب.. مكتب التربية أوائل الثانوية على مستوى المحافظة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. مكتب التربية أوائل الثانوية على مستوى المحافظة والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019

كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، امس الاربعء، أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2018م- 2019م تحت شعار( العلم بوابة المستقبل).

 

وهنأ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مكتب التربية والتعليم في كلمتيهما الطلاب والطالبات وعددهم 15 طالبا وطالبة الذين حصلوا على المراتب الاولى وهي ثمرة لجد واجتهاد متواصل وسهر لليالي في التحصيل العلمي والمذاكرة والمطالعة..مشيرين الى ان التكريم هو تعبير عن التقدير الذي ناله هؤلاء الطلاب والطالبات بتميزهم العلمي.

Advertisements

 

وأشار الوكيل مفتاح الى ان جيل الابداع والتميز هم من يعول عليهم في الاسهام الفعال في الارتقاء بالوطن واعادة بنائه بشكل مشرف يرتقي الى اعادة صنع الحضارات والقضاء على كل فكر دخيل على بلد الإيمان والحكمة..مؤكداً استمرار دعم السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة الطلاب المتميزين وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامهم .

 

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والانشادية المعبرة عن المناسبة نالت استحسان الحاضرين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأرب.. مكتب التربية أوائل الثانوية على مستوى المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا