شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. أستراليا تكسر الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة والان نبدء بالتفاصيل
تواجه استراليا موجة حرارة استثنائية هذا الأسبوع، من المتوقع أن تستمر حتى السبت المقبل، وتأتي في الوقت الذي تواجه فيه مناطق في البلاد جفافا.
وكسرت استراليا الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت درجة الحرارة بواقع.
درجة مئوية.
وقال مكتب الارصاد إن درجة الحرارة في أنحاء البلاد سجلت 41.9 درجة مئوية أمس الأربعاء، متجاوزة الرقم الذي تم تسجيله أمس الأول الثلاثاء وبلغ 40.9 درجة مئوية.
ويشار إلى أنه قبل ذلك، سجلت استراليا أعلى درجة حرارة في يناير 2013، وبلغت 40.3 درجة مئوية.
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