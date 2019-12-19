قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان يناقشون أزمة بيونج يانج النووية

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/12/19 11:13 ص بتوقيت أبوظبي
زعيم كوريا الشمالية يتابع عملية إطلاق صاروخي
يناقش قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية التوترات المتعلقة بالملف النووي لكوريا الشمالية خلال اجتماع لهم في جنوب الصين الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر مسؤولون الخميس.
ويستقبل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمحادثات في شينجدو الثلاثاء، لمناقشة اتفاق محتمل للتجارة الحرة.
ويجري مون وآبي أيضا محادثات منفصلة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حسبما قال مساعد وزير الخارجية لو تجاوي للصحفيين.
ويأتي الاجتماع الإقليمي وسط تفاقم التوتر بين واشنطن وبيونج يانج بعد قيام كوريا الشمالية بسلسلة تجارب صاروخية.
وتوقفت محادثات الملف النووي بين واشنطن وبيونج يانج، منذ انهيار قمة هانوي في فبراير/شباط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وحددت بيونج يانج مهلة تنتهي في آخر السنة ووعدت بـ"هدية بمناسبة عيد الميلاد" في حال لم تقدم واشنطن تنازلات.
وقدمت الصين، مشروع قرار مشترك مع روسيا في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، يطالب برفع بعض الإجراءات العقابية المفروضة على كوريا الشمالية على خلفية أنشطتها النووية.
وستسعى قمة الثلاثاء إلى التوصل لسلام واستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، كما ستناقش مشروع القرار الأممي.
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