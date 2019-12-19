برويز مشرف يندد بحكم الإعدام الصادر بحقه

ندد الرئيس السابق ل​باكستان​ ​برويز مشرف​ بحكم ​الإعدام​ الصادر بحقه بتهمة الخيانة في وقت سابق هذا الأسبوع، معتبرا إن الحكم مردّه "ثأر شخصي". ولفت مشرف الى انه "تم تناول هذه الاجراءات ومتابعتها بسبب ثأر شخصي من بعض الأشخاص ضدي".



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