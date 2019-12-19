مسؤول صيني: الحل السياسى هو السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة السورية

أكد المبعوث الصيني الخاص ل​سوريا​ شيه شياو يان، ان الحل السياسي هو السبيل الوحيدة للخروج من ​الأزمة السورية​، ويتعين على جميع الفرقاء توحيد جهودها من أجل هذا الهدف.

وفي ​مؤتمر​ صحفي بمقر ​السفارة الصينية​ لدى ​موسكو​، قال: "يتعين احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتمسك بكل ذلك. كما يتعين أن يكون مستقبل سوريا في أيدي ​الشعب السوري​. يجب أن يقرروا مستقبلهم بشكل مستقل".

أوضح انه "لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في شمال سوريا ولا يزال خطر ​الإرهاب​ قائما"، مشيرا إلى أنه يرى عودة تدريجية للاجئين إلى ديارهم وكذلك عودة قضية إعادة الإعمار إلى الأجندة، الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام فوري من جانب ​المجتمع الدولي​.