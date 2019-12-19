مسؤول صيني: الحل السياسى هو السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة السورية

أكد المبعوث الصيني الخاص لسوريا شيه شياو يان، ان الحل السياسي هو السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة السورية، ويتعين على جميع الفرقاء توحيد جهودها من أجل هذا الهدف.
وفي مؤتمر صحفي بمقر السفارة الصينية لدى موسكو، قال: "يتعين احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتمسك بكل ذلك. كما يتعين أن يكون مستقبل سوريا في أيدي الشعب السوري. يجب أن يقرروا مستقبلهم بشكل مستقل".
أوضح انه "لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في شمال سوريا ولا يزال خطر الإرهاب قائما"، مشيرا إلى أنه يرى عودة تدريجية للاجئين إلى ديارهم وكذلك عودة قضية إعادة الإعمار إلى الأجندة، الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام فوري من جانب المجتمع الدولي.
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