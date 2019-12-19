إشعال إطارات فجرًا على اتوستراد البحصة مجدليا

حضرت مجموعة من الشبان على دراجات نارية فجر اليوم وأشعلوا الاطارات على اتوستراد البحصة ​مجدليا​ مشروع نهر ابوعلي ورموا ​مفرقعات نارية​ داخل مجرى نهر ابو علي وفروا الى جهة مجهولة.

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