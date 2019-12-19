هاشم: عندما تحصل الاستشارات النيابية دون اي خلل ميثاقي بنيوي فهي ملزمة

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما تحصل ​الاستشارات النيابية​ دون اي خلل ميثاقي بنيوي فهي ملزمة وليس هناك من نصاب معين، ولان لا مكان للاجتهاد في موضع النص أكان الاجتهاد سياسيا او قانونيا وبعد التشاور مع رئيس ​مجلس النواب​ تستدعى الشخصية التي تنال اكثرية الأصوات وهذه الشخصية تقرر القبول او الرفض، وغير ذلك هرطقة".

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