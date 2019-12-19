عبدالله: بعيدا عن كل ارتهان او ارتباط او تبعية للخارج أين اختفى أصدقاء لبنان؟

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعيدا عن كل ارتهان او ارتباط او تبعية للخارج، أين اختفى أصدقاء لبنان؟ لا وديعة، لا مساهمة، لا تضامن، سيتساءل البعض، هم ينتظروننا".
واعتبر عبد الله انه "يستحق شعب لبنان الذي صمد ان تقفوا معه في محنته، ان كنتم في الشرق او الغرب، فلكل منكم حلفاؤه، لقمة عيش اللبنانيين وكرامتهم في خطر".
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