جبور: مشوار الانهيار يتواصل فصولًا

رأى رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​​شارل جبور​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التكليف ليس مهما، لأن المهم القدرة على التأليف، والتأليف ليس مهما، لأن المهم القدرة على الإنقاذ، والإنقاذ غير ممكن إلا بإجماع وطني، وطالما ان الانقسام هو سيِّد الموقف بفعل الذهنية السلطوية التي أوصلت لبنان إلى الخراب وما زالت متحكمةبالقرار، فيعني ان مشوار الانهيار يتواصل فصولًا".

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