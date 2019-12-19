الصايغ:وضع بلوكات من الباطون عند بعض مداخل مبنى مجلس النواب لا يمثلّني

رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "وضع بلوكات من ​الباطون​ عند بعض مداخل مبنى ​مجلس النواب​ أمرٌ لا يمثلّني، فأنا ارفض إقامة أيّ نوعٍ من الحواجز بيني وبين ​الشعب اللبناني​ الذي اختار نواب الأمة ليمثّلوه ويكونوا صوته ويحملوا همومه".

ورأى انه "إذا كنا عاجزين عن الاختلاط بالناس والتفاعل معهم بدون خوف، فهذا يعني أننا لا نمثلهم وأننا نتبوأ المركز الخطأ".