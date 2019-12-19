الصايغ:وضع بلوكات من الباطون عند بعض مداخل مبنى مجلس النواب لا يمثلّني

رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "وضع بلوكات من الباطون عند بعض مداخل مبنى مجلس النواب أمرٌ لا يمثلّني، فأنا ارفض إقامة أيّ نوعٍ من الحواجز بيني وبين الشعب اللبناني الذي اختار نواب الأمة ليمثّلوه ويكونوا صوته ويحملوا همومه".
ورأى انه "إذا كنا عاجزين عن الاختلاط بالناس والتفاعل معهم بدون خوف، فهذا يعني أننا لا نمثلهم وأننا نتبوأ المركز الخطأ".
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