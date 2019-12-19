وهاب: هل نملك الجرأة لتشكيل حكومة محاسبة جدية؟

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الحكومة​ الوحيدة القادرة على إحراج الأميركيين والجميع حكومة محاسبة جدية لا تستثني مرتكباً وتضع خطة إنقاذية جدية"، سائلا "هل نملك الجرأة لتشكيل مثل هذه الحكومة؟".

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