شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المدة اللازمة لإخطار المرافق بقبول التصالح فى مخالفات البناء أو رفضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة 7 من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع التزام الجهة الإدارية المختصة بإخطار المرافق العامة، بقول الطلب المقدم إليها من عدمه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ووفقا للقانون:

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الجدير بالذكر أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، يصدر بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.