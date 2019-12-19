شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعد تمراز يطالب بآلية محددة لتنقية كشوف الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تنقية كشوف الدعم وحذف بعض المستحقين جراء هذه التنقية، وآليات عودتهم مرة أخرى للاستفادة من الدعم المخصص لهم.

وأوضح تمراز، أن تنقية الكشوف أمر واجب وضرورى، ولكن على الصعيد الأخر لابد أن تكون هناك قواعد صارمة للتنقية، واشتراطات الهدف منها وصول الدعم لمستحقيه، وبحث كافة الحالات بدقة عالية حتى لا يتم حذف من هو مستحق على حساب شخص أخر، لافتا، إلى أن هناك العديد من الحالات التى تم حذفها وعلى الرغم من عودتها للجداول مرة أخرى إلا أنها عانت كثيرا أثناء فترة حذفهم.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة البحث الميدانى لكافة الحالات المستفيدة بكل أوجه الدعم، وعمل قاعدة بيانات دقيقة لهم، لافتا، إلى أهمية نظام الرقمنة الجديد الذى تحرص الدول على التحول إليه، وذلك لأنه سيساهم بشكل كبير فى توفير كافة المعلومات للمواطنين ومن ثم يتم الوقوف على المستحق من عدمه، بالإضافة لضرورة فتح باب التظلمات أمام من تم حذفهم.