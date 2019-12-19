كوكب: 3 خرائط هيكلية تشمل 670 وحدة سكن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أودعت في لجنة التنظيم والبناء المحلية، هضاب شفاعمرو، ثلاث خرائط هيكلية تشمل 670 وحدة سكنية جديدة في قرية كوكب أبو الهيجاء، للمصادقة عليها خلال شهرين، وستوفر حلا للمدى البعيد وتوفر وحدات السكن لشريحة واسعة من الأهالي.

وصرح مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي أنه أودع أمس، الأربعاء، الخرائط الهيكلية الثلاث بعد أن جرى العمل عليها لسنوات طوال، وبعد جهود مضنية وحثيثة سعيا للمصادقة النهائية عليها.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تم انتظارها لسنوات طوال تشمل حلا للضائقة السكنية التي تعاني منها شريحة من السكان وخاصة الأزواج الشابة والتي تم بموجبها إدخال العديد من الأراضي ضمن مسطح القرية وتحويلها إلى أراض مخصصة للبناء.

وجرى بحضور رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي، زاهر صالح، إيداع الخرائط في لجنة التنظيم والبناء المحلية، هضاب شفاعمرو، إلى جانب جميع أعضاء لجنة التنظيم والبناء.

وشكل الخرائط ما مجموعه 670 وحدة سكنية جديدة مقسمة بحسب 3 مناطق في كوكب أبو الهيجاء منها أراضٍ خاصة وأخرى تابعة لدائرة الأراضي، وسيتم المصادقة عليها في فترة زمنية لا تتعدى شهرين من يوم إيداعها في حال لم يتقدم أحد باعتراض لدى لجنة التنظيم والبناء المحلية.

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والمنطقة الأولى هي المنطقة الغربية التي سيتم تسويق قسائم بناء جديدة فيها وتشمل 180 وحدة سكنية. والمنطقة الثانية الشمالية الغربية المقابلة لمنطقة التجارة والتشغيل والتي سيتم بناء 220 وحدة سكنية فيها ومعظمها أراضيها تابعة لدائرة الأراضي وما تبقى أراضٍ خاصة ومقسمة إلى قسائم بناء، مساحة كل قسيمة 800 متر، وكذلك قسائم مساحتها 400 متر، والقسائم المتاخمة لشارع 54 الجديد ستكون قسائم لأبنية تجارية كونها مقابلة لمنطقة التجارة والتشغيل.

أما المنطقة الثالثة فهي المنطقة الشمالية الشرقية (القريبة من منطقة المضافة جنوب مقام أبي الهيجاء) والتي سيتم بناء 270 وحدة سكنية فيها وهي في معظمها أراض خاصة وقسم قليل أراض تابعة لدائرة الأراضي، وتشمل المنطقة التي خُصصت لبناء مدرسة ابتدائية جديدة.

وقال رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي، زاهر صالح، إن "هذه الخطوة ستشكل حلا جذريا على المدى البعيد لأهالي القرية والأزواج الشابة والصاعدة، وستوفر أراض للبناء لهم لفترة زمنية طويلة".