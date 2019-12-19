نحف: توفي بعد ساعات من وفاة والده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجعت قرية نحف في منطقة الشاغور، مساء أمس الأربعاء، بوفاة الحاج محمد أحمد عبد الكريم (53 عاما) إثر إصابته بسكتة قلبية حادة، وذلك بعد ساعات من وفاة والده الحاج أحمد محمد عبد الكريم (أبو محمد) وتشييع جثمانه.

وأفاد مركز حيان الطبي أن "شخصا يبلغ من العمر 53 عاما فارق الحياة بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة في يوم وفاة والده، وطواقم حيان للعلاج المكثف حاولت الكثير لإنقاذ حياته إلا أن القضاء والقدر أقوى من قدرة الإنسان".

هذا، وساد الحزن بين أقارب وأتراب المرحومين في نحف وتوافد عدد من أهالي القرية والمنطقة لمواساة العائلة والوقوف إلى جانبها بمصابها الأليم.