الأمير تشارلز يزور البلاد الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت العائلة الملكية البريطانية، أمس الأربعاء، أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، الشهر المقبل.

وقال مكتب تشارل إنه سيحضر منتدى الهولوكوست العالمي في القدس بدعوة من الرئيس الإسرائيليـ رؤوفين ريفلين، يوم 23 كانون الثاني/ يناير المقبل، وأنه "سيشارك في عدد من الارتباطات بالنيابة عن الحكومة البريطانية".

وكان الرئيس الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وآخرين سيحضرون مراسم إحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر "أوشفيتز".

كما سيقوم تشارلز بزيارة رسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما قال القصر.