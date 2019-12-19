حالة الطقس: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى حالة الطقس في البلاد في الأيام القليلة المقبلة مستقرة لكن مع درجات حرارة منخفضة ليلا وفجرًا، وجو دافئ نسبيًا إلى دافئ نهارًا، مع توقعات بعودة الأجواء الشتوية الماطرة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل. ومساء السبت المقبل، تبدأ "مربعانية" الشتاء، فلكيًا، وتستمر 89 يومًا و11 ساعة و46 دقيقة.

ويطرأ اليوم الخميس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس صافٍ ومستقر في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار مائلة للبرودة قليلاً في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيًا إلى بارد في كافة المناطق، خصوصًا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

ويوم غد الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبيًا، خصوصًا في المناطق المنخفضة والساحلية، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق، خصوصًا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويوم السبت لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبيًا، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيًا في كافة المناطق.

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وفي يوم الأحد المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق وتكون السماء غائمة بسحب مرتفعة، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبيًا، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيًا في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الإثنين المقبل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيًا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل يقترب منخفض جوي مصحوبًا بكتلة هوائية باردة نسبيًا، وتهطل الأمطار خصوصًا في المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع طقس بارد ليلاً.

ومن المتوقع أن يتبدل الحال كثيرًا في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، ليتحول الجو إلى شتوي ماطر وبارد.