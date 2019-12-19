خلال إنطلاق جلسات الإجتماع المشترك السابع للجان إعادة الإنتشار كلمة متخبطة للمليشيا

الخميس 19 ديسمبر 2019

انطلقت جلسات الإجتماع الثلاثي المشترك السابع للجنة إعادة الإنتشار لتنفيد اتفاق السويد والذي يقام للمرة الرابعة في المياه الدولية بالبحر الأحمر على متن السفينة الأممية (Antarctic dream ) نظراً لعرقلة واغلاق المليشيات الحوثية المتمردة للمنافد البرية ومنع الوفد الأممي من ممارسة عمله بأريحية.



وقد افتتحت أولى جلسات الإجتماع بكلمة للجنرال الهندي أبهجيت جوها رئيس فريق المراقبين.

Advertisements

ويعتبر هذا الإجتماع المشترك الأول الذي يرأسه منذ تعيينه ، تلاه بعد ذلك كلمة رئيس الفريق الحكومي للواء محمد عيضة والذي تمنى بأن يتم الخروج بنتائج إيجابية في هذا الإجتماع وأن يتم تنفيد ووضع اللمسات الأخيرة لمفهوم عمليات إعادة الإنتشار للمرحلة الأولى والثانية، وفتح المعابر الإنسانية.

بينما كانت كلمة رئيس وفد المليشيات المتمردة اللواء علي موشكي متخبطة ومتوترة يأتي ذلك نظراً لكشف كذبهم على أرض الواقع وعدم التزامهم بتنفيد اتفاق السويد.

هذا وستتواصل جلسات اليوم الأول إنعقادها حتى المساء، وستبدأ جلسات اليوم الثاني اليوم الخميس صباحاً وتختتم في المساء