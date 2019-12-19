شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي لمواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة.

ويأتي هذا عقب مرور عام كامل من الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية الذي ترعاه الأمم المتحدة ، لم تلتزم مليشيات الحوثي بأي من بنود الهدنة والإتفاقيات التي وقعت عليها. Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بقصف المواقع شمال وشرق الجبلية بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والمدفعية عيار 82 وبقذائف RBG بشكل عنيف. وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها على مواقع أخرى جنوب الجبلية مستخدمة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وعنيف. ويتزامن القصف والإستهداف الحوثي الممنهج واليومي على منطقة الجبلية مع عمليات عسكرية وهجمات واسعة شنتها المليشيا مؤخراً على مواقع القوات المشتركة في مديريتي التحيتا والدريهمي جنوبي الحديدة في محاولة منها لإستعادة السيطرة عليها وباقي المناطق التي خسرتها سابقاً في ظل صمت وتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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