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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص بانفجار لغم حوثي في المتون بالجوف والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
أصيب خمسة مدنيين، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر /كانون الأول 2019م، بينهم أطفال، جراء انفجار لغم أرضي حوثي في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.
وأفادت مصادر محلية بأن لغماً أرضياً، زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية، انفجر بسيارة هايلوكس وعلى متنها عدد من المدنيين، أثناء مرورها بإحدى الطرق الفرعية بمديرية المتون، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم أربع طفلات.
وذكرت المصادر، أن الطفلات اللاتي تعرضن للإصابة هن: "نجوى علي الحاسر" (10 سنوات) ، و"أقمار الحاسر" (9 سنوات) ، و"قمر الحاسر" (7 سنوات) ، و"عهد محمد هايلة" (6 سنوات) ، وحالتهن حرجة للغاية.
يذكر أن هذه الحادثة تأتي عقب يومين من انفجار مماثل للغم أرضي حوثي بسيارة تقل 16 راكباً في منطقة القيسين أثناء مرورها على طريق اليتمة الحزم شرق مديرية خب والشعف بالجوف.
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