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صعدة.. قصف مدفعي عنيف يستهدف مواقع للمليشيا في رازح

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 ديسمبر 2019

تعرضت مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، لقصف عنيف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، كانون الأول 18، 2019.

 

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية .

 

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وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر (9:5 مساء).

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

 

وكانت المديرية قد شهدت، مطلع الأسبوع الجاري، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الأخيرة.

 

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