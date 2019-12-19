صنعاء.. بنك الحوثي يعلن تعويضات وهمية لمن يسلم العملة من الطبعة الجديدة

الخميس 19 ديسمبر 2019

أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، بيانا دعا فيه المواطنين لتسليم ما بحوزتهم من عملة جديدة خلال 30 يوما.



وقال بيان البنك الحوثي، إنه سيتم تعويض المواطنين برصيد من العملة الرقيمة , محددا تسليم تلك العملات إلى مراكز (موبايل موني - كوالتي كونكت - إم فلوس )، وهي خدمات تحاول مليشيا الحوثي تفعيلها , ليكون التعامل عبر تحويل أرصدة عبر الموبايل عند عمليات الشراء في محاولة من مليشيا الحوثي للاحتفاظ بالعملات في البنوك وعدم ضخها بالأسواق .

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وأكد مصدر مصرفي في تصريحات صحفية، أن مليشيا الحوثي حددت تلك الآلية وهي استبدال العملة الجديدة في محاولة منها لتفعيل تلك الخدمات في عمليات البيع والشراء وإجبار المواطنين عليها .

وأضاف، أن المواطنين لن يستطيعوا تحويل تلك الأموال إلى نقدية رغم أن خدمة "إم فلوس" التابعة لمصرف الكريمي يمكن استخدامها في تحويلات مالية واستلامها بشكل نقدي , غير أن التعويضات في هذه الحالة لا تتمتع بتلك الميزة , ولا يسمح لها سوى بالتبادل خلال عمليات البيع والشراء , في حين أن المحالات التجارية لا تثق بتلك الخدمات ولا تستخدمها .

وكانت مليشيا الحوثي قد بدأت بالحديث عن العملات الإلكترونية في محاولة للتحايل على صرف المرتبات , غير أن اقتصاديين حذروا من ذلك وطالبوا بتغذية تلك العمليات بأرصدة مالية حقيقة في البنوك وإلا سيتسبب ذلك بخسائر فادحة للشركات والاقتصاد