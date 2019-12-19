ماذا قال رئيس الفريق الحكومي خلال الإجتماع المشترك السابع للجنة إعادة الإنتشار بالحديدة؟

الخميس 19 ديسمبر 2019

ألقى رئيس الفريق الحكومي في لجنة مراقبة إعادة الإنتشار اللواء محمد عيضة ، كلمة خلال الإجتماع المشترك السابع للجنة مراقبة إعادة الإنتشار بالحديدة، على متن السفينة الأممية ( Antractic dream ) في عرض البحر الأحمر ، برئاسة الجنرال الهندي أبهاجيت جوها رئيس فريق المراقبين.



وقال اللواء عيضة في مستهل كلمته " نجتمع اليوم بعد مرور عام كامل من التوقيع على اتفاقية استوكهولم ، والتي معظم بنودها تخص محافظة الحديدة دون سواها".

وأضاف عيضة، أن محافظة الحديدة لا تحتاج إلى السلاح ولا المدافع ولا تحتاج إلى الألغام ، وأن أبناء هذه المحافظة معروفون للجميع ويتميزون بحبهم للسلام والأمن والإستقرار وحبهم لوجود النظام والقانون، وعدم رغبتهم بالإنجرار وراء الفوضى والتدمير وما إلى ذلك.

Advertisements

وأردف قائلاً، أنه من المؤسف جداً ولأسباب تراكمية كثيرة ، مر عام كامل ولم نحقق شيئاً يذكر لأبناء هذه المحافظة.

وأكد في سياق كلمته بالقول، أن المعابر لا زالت مغلقة وأبناء محافظة الحديدة تزداد معاناتهم، ولم تستكمل خطة إعادة الإنتشار ولم نتمكن من فتح المعابر الإنسانية لهذه المحافظة وأبنائها.

وأشار بقوله "مهمتنا في لجنة إعادة الإنتشار والتي تترأسها الأمم المتحدة ليست مهمة تفاوضية كالتي جرت في استوكهولم ونحن هنا لا نعلم بها ، وأتينا إلى هنا بناءً على توجيهات تقضي بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في السويد ، وها نحن اليوم في ديسمبر 2019 لا زلنا في نفس المكان الذي بدأنا فيه بعد توقيع الإتفاق في 2018 ".

واختتم رئيس الفريق الحكومي كلمته قائلاً أتمنى في إجتماعنا السابع المشترك أن نخرج بنتائج ملموسة وطيبة تتمثل بإضفاء اللمسات الأخيرة لمفهوم عملية إعادة الإنتشار للمرحلتين الأولى والثانية وفتح المعابر الإنسانية وتسهيل اللقاءات فيما بيننا لنتمكن من أداء مهامنا بطريقة أسهل وبإذن الله ثم بتعاون الجميع.