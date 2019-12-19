- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل معلم على يد أولياء أمر طالب في أحد مدارس العاصمة والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
قُتل معلم، الأربعاء 18 ديسمبر / كانون الأول 2019، بعد تعرضه للضرب المبرح في إحدى المدارس بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
وذكرت مصادر تربوية، أن المعلم فيصل سعد الجبري الريمي، في مدرسة "كيان" الأهلية، لقي حتفه إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل أربعة أشخاص.
وأضافت المصادر أن أربعة أشخاص اقتحموا مدرسة كيان الأهلية الكائنة بحي القادسية وانهالوا على المعلم الريمي بالضرب المبرح حتى سقط في غيبوبة.
ووفق المصادر، تم إسعاف المعلم الريمي إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج على إثر حالته الحرجة، إلا أنه فارق الحياة.
وتشهد العاصمة صنعاء فوضى أمنية وتصاعد عمليات الاختطافات وجرائم النهب والسرقة والقتل من قبل عصابات مسلحة دون أن تحرك المليشيات الحوثية ساكنا أو تضع حدا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل معلم على يد أولياء أمر طالب في أحد مدارس العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.