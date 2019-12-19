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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام عن مجال التبادل مع إذاعات الدول العربية؟ والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
كشف صلاح على أمين القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام، عن مجال التبادل مع إذاعات الدول العربية.
وقال في حواره لــ "اليمن العربي" إن التبادل مع اذاعات الدول العربية هام ومطلوب ، ففي اجتماعات اللجنة الدائمة لاتحاد اذاعات الدول العربية تم طرح موضوع التبادل وكانت قد توقفت اذاعات الجمهورية اليمنية البرنامج العام بعد انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر 2014 عن عملية التبادل البرامجي والإخباري.
وأضاف نحن في مطلع عام 2019 بدأنا بتفعيل عملية التبادل عبر الشبكة السحابية الكلاود، وبناءاً على طلب من اتحاد اذاعات الدول العربية، وفي نهاية هذا العام في اكتوبر 2019 وجدنا أن إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام تصدرت كافة الإذاعات العربية في التبادل البرامجي عبر الشبكة السحاية الكلاود، وستكرم الإذاعة في الجزائر مطلع 2020 في اجتماعات المنسقين الإذاعيين من كافة الدولة العربية ، في المركز العربي للتبادل البرامجي والاخباري في اتحاد إذاعات الدول العربية .
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