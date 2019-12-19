شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" الكلمة الأكثر تداولًا على تويتر بعد اتهامه والان نبدء بالتفاصيل

تصدر وسمي "ترامب و مجلس الشيوخ" الترند السعودي بتغريدات فاقت الـ 10 آلاف تغريدة، وأكثر من 3 ملايين تغريدة تضمنت كلمة "Trump" عبر منصة تويتر.

جاء ذلك بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا من قبل مجلس النواب الأمريكي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وبذلك يُعد "ترامب" ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته.

وأجمع عدد من المغردين على "نجاة" ترامب من هذه المحاكمة، وذلك لأن عزله يُحسم عند تأييده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

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وفي مجلس الشيوخ حاليا 53 جمهوريا و45 ديمقراطيا ومستقلان. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، وينبغي أن يصوت 20 جمهوريا على الأقل وجميع الديمقراطيين ضده، حتى تتم إجراءات إقالته، إذ أن "ترامب" ترشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري.

وينص الدستور الأمريكي على أن بوسع الكونجرس (الذي يضم مجلسي النواب، والشيوخ) عزل الرئيس من منصبه لارتكابه "الخيانة العظمى أو تلقيه رشوة أو أي جرائم وجنح كبرى".

وفي حال أيد مجلس الشيوخ عزل أو إقالة "ترامب" من منصبه فإنه سيصعد نائبه مايك بنس (وهو من الحزب الجمهوري) ليكمل ولاية ترامب التي تنتهي في 20 يناير 2021.