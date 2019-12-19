شكرا لقرائتكم خبر عن 34 زلزالا تضرب مناطق عدة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز الأورومتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 621 كيلو مترًا تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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