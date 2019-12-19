شكرا لقرائتكم خبر عن 34 زلزالا تضرب مناطق عدة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

خلال الـ 24 ساعة السابقة ضرب 34 زلزالا عدة مناطق حول العالم بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وكان من ضمن آخر 5 زلازل ويُعد الأقوى الذي ضرب جنوب جزر فيجي، حيث كان بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز الأورومتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 621 كيلو مترًا تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.