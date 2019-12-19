شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 أعوام... السجن مدى الحياة لمرتكبي مذبحة بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أدانت محكمة فلبينية مشتبها بهم رئيسيين بـ 57 تهمة قتل، في أسوأ عملية قتل ذات دوافع سياسية في البلاد،

كانت قد وقعت قبل عشرة أعوام.

وأصدرت القاضية جوسلين رييس حكما على إجمالي 29 مشتبها بهم في القضية ، بالسجن مدى الحياة أو 40 عاما دون عفو.

كما أدين 15 متهما بالتواطؤ في مذبحة ماجوينداناو في 23 نوفمبر 2009 التي وقعت على بعد 960 كيلومترا جنوبي مانيلا، وحُكم عليهم بالسجن ست سنوات على الأقل.

وتمت تبرئة أكثر من 50 متهما آخرين، بينهم أربعة من أسرة "أمباتوان"