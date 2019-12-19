شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 أعوام... السجن مدى الحياة لمرتكبي مذبحة بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل
كانت قد وقعت قبل عشرة أعوام.
وأصدرت القاضية جوسلين رييس حكما على إجمالي 29 مشتبها بهم في القضية ، بالسجن مدى الحياة أو 40 عاما دون عفو.
كما أدين 15 متهما بالتواطؤ في مذبحة ماجوينداناو في 23 نوفمبر 2009 التي وقعت على بعد 960 كيلومترا جنوبي مانيلا، وحُكم عليهم بالسجن ست سنوات على الأقل.
وتمت تبرئة أكثر من 50 متهما آخرين، بينهم أربعة من أسرة "أمباتوان"
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 10 أعوام... السجن مدى الحياة لمرتكبي مذبحة بالفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.