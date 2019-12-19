ترامب: لن يعزلوني والحزب الديمقراطي ينتحر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لم يرتكب أى أخطاء في حق البلاد ولم يستغل منصبه لمصالح شخصية بعكس رواية الديمقراطيين في الكونجرس.



وقبل دقائق من التصويت على التوصية بعزل الرئيس دونالد ترامب مساء الأربعاء، اعتلى ترامب المسرح الانتخابي في مسيرة انتخابية حاشدة وسط مؤيديه من الحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان، مؤكدا أن "الأمر لا يبدو حقيقيا".

ووصف ترامب التحدي الذي اتخذه الديمقراطيون أمام مجلس النواب بأنه "مسيرة انتحارية" للحزب الديمقراطي.

وأكد لمؤيديه، الذين بدت عليهم السعادة: "لا يبدو الأمر حقا أننا نتعرض للإقصاء، لقد كان أداء البلاد أفضل من أي وقت مضى. لم نرتكب أي خطأ".

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وأشار إلى أنه يحظى بدعم هائل في الحزب الجمهوري كما لم يحدث من قبل، قائلا: "لم يحظَ أحد بهذا النوع من الدعم".

وأوضح ترامب أن ما يحدث في الكونجرس هو لحظة انقسام دراماتيكية، مشيرا إلى أن فكرة أن يصبح الرئيس الثالث الذي يتعرض للإقالة في تاريخ الولايات المتحدة "عار"، ويقصد به عارا على الحزب الديمقراطي.

كان البيت الأبيض أكد أنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ ترامب في محاكمة بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته بتهمتي إساءة استغلال سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان: "اليوم يمثل ذروة واحد من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، لصالح توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس للرئيس دونالد ترامب.

وجاء التصويت بالأغلبية على المادتين بواقع 230 صوتا، مقابل اعتراض 197 صوتا في تهمة إساءة استغلال السلطة، و229 صوتا مقابل اعتراض 198 صوتا في تهمة عرقلة عمل الكونجرس.