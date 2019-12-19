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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الإمارات لها رؤية فريدة في الحفاظ على اللغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
أبو ظبي - الخليج 365
قالت صحيفة إماراتية، إن اللغة أصل رئيس في تحديد وترسيخ الهوية، وربط الأجيال الجديدة بتاريخها وحضارتها وثقافتها، إنها الجسر الأصيل الذي يربط محطات التاريخ بعضها البعض، عبر التراكم المعرفي والتراثي الذي تتناقله الذاكرة والعقول جيلاً بعد جيل.
وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" لغتنا الجميلة هي "العربية" ينطق بها أكثر من 422 مليون شخص، وتتناقلها الألسنة بمفرداتها الغنية المفعمة بالمعاني والدلالات، ويتغنى بها الشعراء فتسجل دفاترهم: "إن الذي ملأ اللغات محاسناً.. جعل الجمال وسره في الضاد".
وذكرت أن الإمارات لها رؤية فريدة في الحفاظ على اللغة العربية، وتقدم للعالم مبادرات تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بـ "لغة الضاد"، فإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع "مدرسة"، يؤكد استمرار دور الدولة في النهوض بلغتنا وتعزيز مكانتها على المستويين الوطني والعربي.
وأشارت إلى أن إعلان الإمارات أمس عن النتائج الأولية لتقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، يظهر تميزاً وريادة في ميدان النهوض بلغة القرآن الكريم، وذلك في ظل تعاون العديد من الهيئات والمؤسسات في الدولة.
وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إنه مع تسارع متغيرات عصرنا في ظل التقدم التكنولوجي باتت لغتنا العربية في حاجة إلى تبني مبادرات ومقاربات جديدة تساهم في مواجهة تحديات العولمة في القرن الـ21، لتبقى لغتنا عالمية الحضارة والمكانة
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