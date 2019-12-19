شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أنخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ( مكة المكرمة ،المدينة المنورة) و سماء غائمة جزئيا على جنوب غرب المملكة.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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