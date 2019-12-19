حان وقت الخيارات الشجاعة

بسبب الأزمة المالية المتفاقمة، احد اهم اسس الدولة، النظام المصرفي، هو في خطر لاول مرة منذ إنشاء دولة لبنان قبل قرن بالتحديد.

لكن الانهيار الاقتصادي لا يتوقف عند هذا الحد. فهو يمسّ معظم الشركات في البلد التي أقفلت أبوابها الواحدة تلو الاخرى ما أدى الى البطالة في صفوف عشرات الآلاف من اللبنانيين.وأمام الانهيار الوشيك فإنّ صناع القرار المحليين والدوليين لديهم خيارات محدودة.

أولا، تشخيص أو تشريح الأزمة الاقتصادية الحالية: يجب تحديد الأنواع الخمسة من الأزمات لفهم الوضع، وإعطاء الاولوية للامور الطارئة وتحديد التوجهات الممكنة.

ثانيا، أزمة السيولة: تؤثر على الدولة والبلد بكاملهما. السيولة ليست عند الصفر. إنها تشكل ٤٤ مليار دولار من الأصول الخارجية، ما يكفي على الاقل لثماني سنوات من الاستيراد في اقتصاد الحرب وسنتين في الاقتصاد المفتوح.لكن وسادة السيولة بعيدة عن إشعارنا بالراحة، ويجب حتماً التفتيش عن متمم لها.

يمكن التفتيش عن مصادر أخرى لها لدى الجانب الصيني، مثلاً من خلال منحه مشاريع البنى التحتية الكبرى، او لدى دول الخليج من خلال اقتراح مشاريع مشتركة كمعامل التغويز.

هناك خيار آخر هو أن يفتح لبنان خطاً مع صندوق النقد الدولي. واذا تبين ان الظروف مقبولة فإن حصة بيروت يمكن ان تصل الى ٥ مليارات دولار تقريباً.هذا الكم من الخيارات ليس ممكناً الا اذا توقف الذعر والنزيف.

ثالثًا، أزمة الملاءة: في الوضع الطبيعي للدولة اللبنانية قيمة الأصول تكون أكثر من قيمة دينها العام وهو ٨٥ مليار دولار، ولا يجب ان ننسى مصادر الطاقة الموجودة في أرضها والحفر الوشيك في مياهها الإقليمية، وتقدر قيمة الاموال الناتجة عن ذلك بين ٣٠٠ و٩٠٠ مليار دولار. وبالتالي فإن اعلان افلاسها قبل أشهر قليلة من الاعلان عن الاحتياطات التي تؤكّد وجودها أمر سابق لاوانه.

من ناحية أخرى تعاني ​المصارف​ من أزمة ملاءة أكثر خطورة ما يتطلب اعادة هيكلة منظمة بطريقة تحمي المودعين الصغار، وتنقذ المؤسسات المصرفية التي يمكنها ان تصل في غمضة عين الى جفاف في رأسمالها.

يمكنكم الاطلاع أدناه على التدابير الموصى بها.

خطة إعادة هيكلة ميزانيات المصارف وتخريج الأصول الصافية الايجابية للدولة اللبنانية يشكلان حجر الزاوية لعودة الثقة.

رابعًا، أزمة النموذج الاقتصادي والمالي: هذا النموذج اللبناني الذي وضعه الشهيد ​رفيق الحريري​ وحاك مصرف لبنان رياض سلامة كان غير قابل للتطبيق، الأمر الذي اعلن عنه العديد من الاقتصاديين منذ وضعه قيد التنفيذ في اوائل التسعينيات. وقد نجا طويلاً مما اضعف الاقتصاد الحقيقي واهدر مدخرات العديد من اللبنانيين. نجح الاقتصاد الايجاري هذا على مدى ٢٦ عاماً بفضل ديون -بمعدلات مرتفعة- المصارف بوجه المودعين غير المقيمين والدولة بوجه المصارف.

الانتقال اليوم نحو نموذج اقتصادي جديد امر لا مفر منه. وهذا الامر لن ينجح الا بتطوير اقتصاد منتج. وسيكون التصحيح مؤلماً حتماً ولكن الادارة الجيدة تخفف من الخسائر وتقلّص فترة استرداد الاموال.

احد الاسئلة التي تتبادر الى الأذهان في هذا الإطار، هي نحو اي اقتصاد منتج يجب التوجه؟ البنى التحتية الصناعية تم التطرق اليها في النموذج السابق. تبقى الزراعة قائمة ولكن غياب المعايير وارتفاع تكاليف الإنتاج لا تسمح لها بالمنافسة.

السياحة وحدها من بين القطاعات الانتاجية تمتلك بنية تحتية جاهزة للبدء فوراً في تأمين العائدات اللازمة لاعادة بناء الاقتصاد.

يمكن ايضاً بيع خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التعاقد مع شركات خارجية على نطاق واسع. ولكن ذلك وحده لن يكون كافياً خلال أول سنتين لتتابع النمو، فيجب ايضاً الاعتماد على الوصول إلى الأسواق السوريّة والعراقيّة من خلال الأنشطة التجارية والوساطة والبناء.

الدراسة التي أجرتها "ماكينزي"لصالح الحكومة اللبنانية تعتبر قاعدة جيدة لوضع خريطة طريق توجه الاقتصاد الحقيقي نحو قطاعات النمو.

خامسًا، أزمة المالية العامة: بلغت نسبة العجز عام ٢٠١٨ مستوى لا يمكن تحمله، وهو ١١٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع وجود فائض أولي سلبي.

تم تخفيض العجز عام ٢٠١٩ إلى ما يقارب ٧,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي أي ٤,٣ مليار دولار.

وقد تم وضع قائمة من التدابير لتخفيضه. ومع ذلك، يمكن من خلال اقرار وتطبيق خطة الكهرباء وخفض معدلات الدين تخفيض العجز بمقدار مليار دولار عام ٢٠٢٠ وملياري دولار عام ٢٠٢١.

كذلك يمكن من خلال إلغاء بعض الإدارات كما هو مذكور في مسوّدة الموازنة المقدمة من الحكومة المستقيلة، ومن خلال خفض إنفاق وزارة الاتصالات، تخفيض العجز بمقدار نصف مليار دولار إضافي، ما يجعل العجز يرتفع عام ٢٠٢١ إلى مستوى مقبول للغاية وهو ١,٨ مليار.

ترتبط الثقة في قدرة الحكومة بالمحافظة على التقشّف على مدى سنوات عدة والعودة إلى مستوى مستدام من الديون بتقديم موازنة خمسيّة يكون مستوى العجز فيها صفر (بعيداً عن الإنفاق الاستثماري).

تدبير آخر قد يشجع الوكلاء الاقتصاديين على المزيد من الثقة، الا وهو اعتماد قاعدة تلزم أي إدارة أو وزارة بتقديم دراسة جدوى اقتصاديّة مع كل طلب انفاق، وإنشاء وحدة في وزارة الاقتصاد تكون مسؤولة عن التحقق من صحة هذه الدراسات لمساعدة مجلس الوزراء على الموافقة أو رفض النفقات المقترحة.

سادسًا، أزمة الحكم: إنها الاخطر إلى حد بعيد لأنه وبدون حكم لن يكون هناك مخرج من الأزمة. وهناك أربعة مستويات من الصعوبة مرتبطة بسوء إدارة البلاد:

١-الديمقراطيّة التوافقيّة: كل الديمقراطيّات التوافقيّة تشتت أقطاب صنع القرار (بلجيكا ، سويسرا ، العراق).

٢-الطائف: أضاف الدستور اللبناني الجديد المنبثق عن الطائف بعض التعقيد والشلل بناءً على طلب رعاياه السوريين والسعوديين والأميركيين في ذلك الوقت. كل منهم أراد التأكد من أنه ستكون لديه القدرة لمنع أي قرار إذا لزم الأمر. أضف إلى ذلك تحديد آليات اتخاذ القرارات المرتبطة بالصلاحيّات الدستوريّة لمختلف مسؤولي الدولة.وعلى سبيل المثال لا الحصر: أغلبية الثلثين المطلوبة لاتخاذ بعض القرارات المدرجة في الدستور، حقّ رئيس الوزراء في عدم وضع المشاريع على جدول الأعمال، عدم تحديد موعد نهائي للوزراء للتوقيع على المراسيم، عدم إعطاء الصلاحية لرئيس الجمهورية بتحديد موعد نهائي لعقد مشاورات برلمانية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، غياب موعد نهائي محدد لرئيس الوزراء المكلف بتقديم تشكيلته الحكومية، وغياب آلية مطالبة وزير المالية بتسديد المدفوعات المنصوص عليها في الموازنة، إلخ...

٣-حكومة الوحدة الوطنية: في الحكومة السابقة قرر جميع الأطراف تشكيل حكومة وحدة وطنية. ونتيجة لذلك، أصبح الإئتلاف الحاكم أكثر تنوعاً فصار من الصعب الوصول الى توافق في الآراء.

٤-حكم فرض القرارات بالإجماع: حقيقة أن رئيس الحكومة قرر تطبيق قاعدة اتخاذ القرارات بالإجماع.

أخيرًا، اذا تشكلت سلسلة القيادة يمكن أن تواجه عقدتين أمام تنفيذ خططها، رفض الشارع (الذي يقويه الاعلام) ورفض البنك المركزي الذي يستفيد بموجب القانون من الحكم الذاتي الكامل بوجه الحكومة.

الحلّ

وفي البحث عن الحلول أو كيفية التعامل مع هذه الأزمات المختلفة. من الضروري منع الانهيار الكامل لحماية الصيغة اللبنانية التي بدونها يمكن لحدود لبنان الحالية وتركيبته الديموغرافية أن تكونا محل استجواب.يمكن اقتراح الحل على مرحلتين، الأول اقتراح حل مشكلة الإدارة والثاني عبارة عن سلسلة من التدابير لمنع الانهيار الاقتصادي.

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أ-الحل المقترح لمشكلة الإدارة: في ظل عدم توفر الوقت الكافي لورشة دستورية كبيرة، يمكن لحكومة أكثرية أو حتى وحدة وطنية ضمان آلية فعالة لصناعة القرار بالشروط التالية:

١-تشكيل حكومة اكثرية. يتردّد تحالف ٨ آذار والتيار الوطني الحر اللذين لديهما الاكثرية النيابية في البرلمان، في اتخاذ هذه الخطوة حتى لا يتحملا عبء الانهيار.

٢-تشكيل حكومة وحدة وطنية بشرط التفاوض على اتفاق يلزم الأحزاب التي تشكل الإئتلاف الحاكم وتضمينه عدة فقرات للهدف المعلن لضمان كفاءة الحكومة.

أ*التزام رئيس الحكومة بوضع جميع البنود على جدول الأعمال واحالة القرارات على التصويت بناءً على طلب أحد الوزراء.

ب*التزام علني من قبل كل وزير بالتوقيع على المراسيم المقدمة إليه.

ج*تعهد وزير المالية ورئيس الحكومة بتوقيع أي مرسوم يقره مجلس الوزراء.

د*تعهد وزير المالية بدفع أي التزام منصوص عليه في الميزانية.

٣-التزام رئيس مجلس النواب احالة أي قانون يقدم إليه من اللجان البرلمانية على التصويت، واعتماد التصويت الإلكتروني الذي يسمح للنواب بِعَدّ الأصوات، ونشر النظام الداخلي للمجلس.

٤-التزام الأحزاب الرئيسية بعدم مقاطعة جلسات المجلس النيابي تحت ذرائع طائفيّة باستثناء عدد محدود من القوانين مثل قانون الانتخاب، وغيرها من القوانين التي تؤثر على الصيغة اللبنانية.

٥-التزام الأطراف الرئيسية بتسهيل تنفيذ برنامج إنقاذ اقتصادي وإصلاحات بأقصى سرعة. هذا البرنامج يجب أن يتضمن قائمة بالقوانين والمراسيم والقرارات وتوقيت تنفيذها.

يعد اختيار رئيس الوزراء أمرًا حساساً،لانه يجب ان يعمل لضمان نجاح الخطة الإنقاذية ويجب أن يتصرف كمدير تنفيذي لشركة مضطربة ومن يظهر ديناميكية وقيادة وإبداع.

ب-الحل المقترح للازمة الاقتصادية:برنامج الإنقاذ الاقتصادي يمكن تطبيقه من دون مساعدة من الغرب شرط أن يتم تطبيق التدابير التالية:

١-الرقابة الرسمية على رأس المال لمدة عام واحد، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى تخفيض كبير في أسعار الفائدة للمدينين والدائنين.

٢-الـ (haircut)بنسبة ٢٠٪ على الودائع بالدولار لأكثر من ٢٠٠ألف دولار، وتحويل الفارق الى اسهم في المصارف باسم المودعين.

٣-ضمان عدم تضرر الودائع بأقل من ٢٠٠ ألف دولار.

٤-اعادة التفاوض على خفض الفائدة على أسهم BT وسندات اليوروبوند التي تحتفظ بها المصارف.

٥-إعادة رسملة المصارف التي ستخسر قسماً كبيراً من اعتماداتها المالية.

٦-رفع الجمارك على المنتجات البديلة للإنتاج اللبناني.

٧-برنامج تدريبي وترويجي للزراعة الصغيرة والشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة الحجم وعرض وتوزيع قائمة المنتجات المستوردة والقابلة للاستبدال.

٨-برنامج تدريبي وترويجي للصناعات الحرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي يستطيع الاغتراب ضمان إيصالها إلى الأسواق الخارجية.

٩-الاستثمار الضخم من قبل الدولة في الترويج للسياحة في لبنان وفي ترويج المنتجات اللبنانية والشركات اللبنانية في العراق.

١٠-موقف قوي للبنان تجاه المنظمات الدولية التي تدعم اللاجئين على أساس قاعدة المساواة في المساعدات بين اللاجئين والدولة المضيفة.

١١-الإطلاق الفوري للمناطق المعفاة من الضرائب للإنتاج التكنولوجي واقتصاد المعرفة.

١٢-إطلاق مهمة تدقيق للمنافع العامة مع تقدير قيمتها وتصنيفها من الأكثر سيولة إلى الأقل سيولة. البضائع المنقولة وغير المنقولة واحتياطيات الطاقة والامتيازات الحالية أو المحتملة لطمأنة الدائنين ووكالات التصنيف الدولية.

١٣-طرح مناقصة دولية للبلوكين الجديدين للطاقة.

١٤-منح امتياز لمصافي طرابلس النفطية عن طريق المناقصة.

١٥-اطلاق مناقصة أخيرة ونهائية لتأمين الكهرباء.

١٦-فرض ضريبة دخول وخروج على العمال السوريين.

١٧-زيادة الضريبة على الخدم الأجانب في المنازل.

١٨-برنامج استثمار في البنى التحتية الإنتاجية (السكك الحديدية، الألياف البصرية، مياه الصرف الصحي، معالجة النفايات) بتمويل من الصين أو أوروبا بأسعار مدعومة.

١٩-حملة إعلامية حول تكاليف الوقود وطرق الحد من استخدام السيارات، كاستخدام مجموعات لسيارة واحدة، وجمع الحاجات سيراً على الأقدام، إلخ..

٢٠-اعادة العمل الى مؤسسة الإسكان والتمويل على الأقل لشراء الشقق التي تم بناؤها.

٢١-إعادة صياغة النظام الضريبي بهدف زيادة الضريبة على الاقساط وتخفيض الضريبة على الأنشطة الإنتاجية بالاضافة الى توحيد ضريبة الدخل وإقرار الضرائب التصاعدية.

٢٢-إنشاء صندوق سيادي مع اكتتاب تفضيلي للمواطنين اللبنانيين بحد أقصى ٢٠سهم لكل فرد. قائمة الأصول التي ستباع أو يتم خصخصتها أو توريقها تذهب لتمويل الصندوق.

٢٣-اعتماد سياسة السماء المفتوحة لتخفيض سعر تذاكر الطيران إلى لبنان لجذب المزيد من السوّاح الأجانب والمزيد من المغتربين.

٢٤-حملات في سوريا والعراق للترويج للشركات اللبنانية.

في الختام، قامت الولايات المتحدة بتحريك الشارع وزعزعة تحالف ٨ آذار-التيار الوطني الحر، وقامت بحل التحالف الرئاسي، تحالف التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وشلّت المؤسسات. حوّلت آراء جزء كبير من الرأي العام ضد جميع مكونات السلطة (على ما يبدو). وفي الواقع، وكما أشار السفير الاميركي الأسبق في لبنان جيفريفيلتمان في شهادته أمام الكونغرس، وحده التيار الوطني الحر من يتعرّض للخطر لأنّ حلفاء الولايات المتحدة، مثل ​السعودية​، سيتم انقاذهم من قبل رعاة دوليين من خلال الدعم المالي والإعلامي. الشيء نفسه ينطبق على حلفاء إيران الذين يتمتعون بحماية ودعم لا مثيل لهما.

اليوم وبعد شهرين في الشارع رفعت اليد الأميركية غير المرئيّة الضغط.

في الواقع، إذا كانوا مستعدين للذهاب إلى النهاية واستكمال صيغة التعايش اللبناني، يمكنهم التراجع والانتظار بهدوء حتى تتكشف الوقائع من تلقاء نفسها.

فبسبب ديناميكية الأرقام وحالة الخوف، يمكن للازمة الاقتصاديّة أن تزداد سوءًا. الصدمات التالية قريبة وستعيد الناس إلى الشارع بطريقة أكثر عدوانية، ممّا يخلق تأثير الدومينو الذي يريده الأميركيون.

لا يريد الفريق المعارض أن يضع نفسه في موقع القيادة ولا تحمل مسؤولية الأزمة خوفًا من إعادة تنشيط الخلاف والصراع السني-الشيعي الذي يمكن أن يشعل البلد عسكريًا.

في الختام، نذكر بجملة أينشتاين الشهيرة "الأحمق هو من يكرّر الإجراءات نفسها ويتوقع نتيجة مختلفة".

وبالتالي، يمكننا أن نتوقع وبثقة أنّ أيّ حكومة وحدة وطنية لا تغيّر آليّات صنع القرار أو النموذج الاقتصادي للبلاد ستكون محكومة بالفشل.

بين الموت المبرمج والمقاومة الصعبة الخيار واضح. وقد حان الوقت لإثبات مرة أخرى أن الشعب اللبناني شعب لا يقهر.