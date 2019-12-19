أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة الشمال هي ​ساحة النور​

​المحمرة​ والبيادر. كما أفادت بأن جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت وضواحيها سالكة، وجميع الطرقات ضمن نطاق البقاع سالكة. وأفادت بأن اوتوستراد صور-صيدا-بيروت سالك بالاتجاهين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.