الجمهورية: الحريري إتخذ قراره بالانسحاب بعد ان وصل الى افق مسدود

علمت "الجمهورية" انّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ابلغ الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياس للأمين العام لحزب الله حسين خليل صباح امس عدم رغبته الاستمرار في الترشح لأن الظروف التي دفعته الى طلب تأجيل الاستشارات الاثنين الماضي لم تتغير، فلا ​القوات اللبنانية​ بدّلت موقفها، ولم يحصل تواصل مع رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​، والعلاقة مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ متوترة. لكنّ الخليلين استمهلاه لإجراء بعض ​الاتصالات​ وأبقيا على نقل التمسّك به كمرشح، وحصلت اتصالات عدة بين الحريري وبري حاول فيها رئيس المجلس ثَنيه عن موقفه، لكنّ الحريري وبعد ان وصل الى افق مسدود إتخذ قراره بالانسحاب والاعتذار، وأبلغ انّ كتلته "ستمتنع" عن التسمية اليوم في الاستشارات".

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