أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّها ستشارك في الإستشارات النيابية اليوم، إذا لم تؤجّل، مشيرة إلى أنّها "لن تسمّي أحداً، كما أعلنت في بيانها الذي صدر عن الإجتماع الإستثنائي لتكتّل "الجمهورية القوية" مساء الأحد، إنطلاقاً من العنوان الأساس الذي تركّز عليه، وهو الوصول إلى حكومة اختصاصيين وتقنيين ومستقلّين، حيث تعتبر "القوّات" أنّ جوهر المشكلة في لبنان هو في الحكومة التي يجب تأليفها بين من يقول حكومة سياسية تحت مسمّى " تكنو- سياسية" وبين من يقول حكومة إختصاصيين مستقلّين".
وشدّدت المصادر على أنّ "القوات تعتبر أنّ المدخل الإنقاذي للوضع المالي والإقتصادي في لبنان هو حكومة اختصاصيين". وقالت إنّها "ربطت مسألة الثقة بالحكومة وليس بالتكليف، لأنّها مصرّة على هذا العنوان الإنقاذي في هذه المرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: سنشارك في الاستشارات إذا لم تؤجل ولن نسمي أحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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