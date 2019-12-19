الجمهورية:كتلة "المستقبل" قد تذهب الى عدم تسمية اي شخصية بديلة للحريري

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع، الى "​الجمهورية​" انّ كتلة "المستقبل" قد تذهب الى عدم تسمية اي شخصية بديلة لرئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، ورجّحت ان يكون ​الثنائي الشيعي​ في جو موقف "المستقبل" لجهة عدم تسمية اي شخصية غير الحريري لا من تيار "المستقبل" ولا من خارجه.

في المقابل: كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" مساء أمس انّ كتلة "المستقبل" التي دعاها الحريري الى اجتماع استثنائي التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم ستسمّي نواف سلام، وهو ما تبلّغه المعنيون بالملف. واعتبرت انّ هذا الترشيح يرضي الحراك ويُنهي معظم ملاحظاته. فيما تحدثت معلومات عن أنّ النواب المستقلين سيسمّونه الى جانب كتلة نواب الكتائب، حيث انّ المكتب السياسي الكتائبي إجتمع إستثنائياً مساء امس وانتهى الى تأكيد موقفه تسمية سلام.