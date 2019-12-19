أدرعي: حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه

أفاد المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماع بأن "مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لمنظمة حماس في شمال ​قطاع غزة​. تأتي الغارة ردًا على إطلاق ​قذيفة​ صاروخية من القطاع باتجاه ​إسرائيل​ الليلة الماضية"، مؤكدا ان "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل تداعيات اعتداءات ترتكب ضد مواطني إسرائيل".



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