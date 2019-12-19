اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الحرب في سوريا واليمن والفوضى في العراق ولبنان وأفغانستان نتاج التطرف والتدخل الخارجي. ولفت روحاني في افتتاح القمة الإسلامية في كوالالمبور، الى ان العالم الإسلامي واجه ظروفا جديدة على المستويين العالمي والدولي تقلل من مستوى التنمية. وذكر ان الاقتصاد الرقمي سيشكل الطريق في مستقبلنا لمواجهة التحديات المطروحة.
واشار روحاني الى ان العقوبات الاقتصادية أصبحت أدوات رئيسية لدول تنتهج سياسة التنمر، ورأى انه يجب أن تكمل الدول الإسلامية بعضها البعض في المجال الاقتصادي، وذكر ان إيران واجهت خلال العقود الأربعة الماضية جميع المؤامرات ويتم الآن الاعتراف بنا كنموذج للتحدي. ودعا لتأسيس صندوق مشترك لدعم التعاون المشترك في العالم الإسلامي.
واكد الرئيس الايراني ان فلسطين ستبقى قضية رئيسية للأمة الإسلامية وأي تجاهل لها سيكون انحرافا.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: الفوضى في العراق ولبنان وأفغانستان نتاج التطرف والتدخل الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.