أعلنت السلطات الأسترالية، حالة الطوارىء لسبعة أيام في ولاية ​نيو ساوث ويلز​ وعاصمتها ​سيدني​، بسبب ارتفاع قياسي في ​درجات الحرارة​ من شأنها تأجيج ​الحرائق​ الضخمة المستعرة منذ أسابيع. وعللت رئيسة حكومة هذه الولاية الشرقية جلاديس بيريجيكليان القرار بـ"الظروف المناخية الكارثية". من جهته، ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، أن متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 كانون الثاني عام 2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أستراليا تعلن حالة الطوارىء 7 أيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.