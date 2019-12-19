الوطن السورية: الجيش يمهد ناريا لمعركة إدلب الكبرى التي قد تبدأ بأي لحظة

ذكرت معلومات "الوطن" السورية إن ​الجيش السوري​ يمهَّدَ نارياً لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت كما يبدو ساعتها بعدما حشد لها ما حشد من عدد وعتاد قبل أيام لتكون معركته حاسمة لتحرير إدلب وأريافها من تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي وحلفائه إذا ما أزفت ساعتها.

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ"الوطن" أن الجيش بدأ تمهيده الناري، باستهداف ​الطيران الحربي السوري​ والروسي بغارات مكثفة نقاط انتشار الإرهابيين في ​سراقب​ و​معرة النعمان​، فيما أصلى الإرهابيين بمدفعيته الثقيلة و​الصواريخ​ ناراً حامية، وخصوصاً المتمركزين بمحاذاة الطريق الدولي بين حلب وحماة ومدن سراقب ومعرة النعمان وأريافها.

وأوضح المصدر أن الجيش مستعد أيما استعداد لتحرير إدلب وأريافها من قطعان الإرهابيين، لافتاً إلى أن الطيران المروحي استهدف مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة في تلمنس والتح والرفة وقطرة والغدقة ومعرشمشة ومعرشورين ودير الغربي ومعرة النعمان وأطرافها ما كبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وأوضح أن الطيران السوري استهدف الإرهابيين في تلمنس والغدقة وبابيلا وأطراف خان السبل وجرجناز معرة النعمان والغدقة ومحيط سراقب ومعر شورين، ما أسفر عن مقتل العديد منهم وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي، مبيناً أن العملية البرية واسعة النطاق باتجاه المعرة وسراقب بريف إدلب، قد تبدأ بأي لحظة تقررها القيادة العسكرية.