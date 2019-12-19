بيلوسي عن احالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ: يوم عظيم للدستور

وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إحالة الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بأنه يوم "عظيم" بالنسبة للدستور، لكنه "محزن بالنسبة لأميركا".
وأعلنت خلال مؤتمر صحفي أعقب عملية التصويت على إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين: انه "من المستحيل أن نكون أكثر فخرا أو أكثر إلهاما من الشجاعة الأخلاقية للديمقراطيين في الداخل. لم نسأل أيا منهم أبدا كيف سيصوتون".
وأشارت بيلوسي إلى أن الديمقراطيين سيقررون "كمجموعة" موعد تقديم قرار إحالة ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ. وأضافت أنها ليست مستعدة بعد لتعيين مديري الإقالة، الذين سيتعين عليهم تمثيل الادعاء في محاكمة مجلس الشيوخ.
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