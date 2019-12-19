شكرا لقرائتكم خبر عن سلام وازدهار وتنمية والقضاء على الإرهاب.. أبرز رسائل منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه على مدار الأيام السابقة شهدت مدينة شرم الشيخ أرض السلام منتدى شباب العالم، وكان صورة مميزة ومعبرة لما تناوله من قضايا متنوعة ورسائل كثيرة.

وقال عضو مجلس النواب لـ"الخليج 365"، إن توصيات منتدى شباب العالم احتوت على كثير من المعاني التي أرسلت إلى العالم المتابع لفاعليات هذا المنتدى، حيث أرسل المنتدى رسائل سلام وازدهار وتنمية وكذلك رسائل قوية ولها مدلولات وهي اهتمام القيادة السياسية بالتعاون والترابط لانطلاق القارة الأفريقية إلى تنمية ملموسة تطور من حياة المواطن داخل القارة، فكان الاهتمام بتطوير المواطن في إفريقيا وكذلك التعاون في قطاع الطاقة بين دول البحر المتوسط وقد تناول المنتدى مناقشات مثمرة حول آفاق التنمية المستدامة وقضايا الأمن الغذائي والبيئة والاهتمام بالمرأة والقضاء على الإرهاب.

وتابع النائب سامى رمضان: من المؤكد أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية الإرهاب والتنبيه الدائم من تأثيره على عوامل التنمية والتقدم نال الاهتمام وأكد على أن مصر منطلقة للبناء والازهار وبناء حياة كريمة للمواطن ولن يعوق هذا الإرهاب تقدم الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منتدى شباب العالم في نسخة الثالثة حقق أهدافه وأثبت للعالم أن مصر نموذج للتقدم وأنها تملك الحفاظ على حقوقها وحمايتها ولا تسمح المساس بهم.